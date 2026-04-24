WSJ: США потратили больше 1 тыс. ракет Tomahawk в войне против Ирана

По словам официальных лиц США, с начала войны с Ираном, с 28 февраля, потрачено более 1 тыс. ракет большой дальности Tomahawk, а также от 1,5—2 тыс. критически важных ракет ПВО, включая ракеты-перехватчики Thaad, Patriot и Standard. Запасы некоторых видов ракет были потрачены более, чем на половину, и на полное восполнение этих арсеналов может уйти до шести лет, пишет издание.