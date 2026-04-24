WSJ: США потратили больше 1 тыс. ракет Tomahawk в войне против Ирана

США израсходовали в войне с Ираном так много боеприпасов, что в администрации президента Дональда Трампа все чаще сомневаются в способности Вашингтона защитить Тайвань в случае китайского вторжения в ближайшем будущем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц США, с начала войны с Ираном, с 28 февраля, потрачено более 1 тыс. ракет большой дальности Tomahawk, а также от 1,5—2 тыс. критически важных ракет ПВО, включая ракеты-перехватчики Thaad, Patriot и Standard. Запасы некоторых видов ракет были потрачены более, чем на половину, и на полное восполнение этих арсеналов может уйти до шести лет, пишет издание.

В администрации начались дискуссии о корректировке оперативных планов оказания помощи Тайваню. При этом сейчас чиновники заявляют, что на горизонте нет никаких признаков конфликта с Китаем. В марте разведка США пришла к выводу, что Пекин вряд ли начнет военную операцию в 2027 году и не имеет жестких дедлайнов по объединению с островом.

Формально Вашингтон придерживается политики «единого Китая», признавая юрисдикцию Пекина. Однако США продолжают поддерживать отношения с администрацией Тайваня и снабжать остров оружием. При этом Дональд Трамп до сих пор публично не подтверждал готовность направить американские войска для защиты острова в случае прямого нападения.

