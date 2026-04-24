NYT: США потратили запасы дорогих вооружений на Иран и стали уязвимее перед Россией

За время боевых действий против Ирана Пентагон израсходовал около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для войны с Китаем, пишет The New York Times. Издание отмечает, что в арсенале осталось примерно такое же количество подобных боеприпасов. Также американская армия использовала более 1000 крылатых ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз больше, чем объем ежегодных закупок у производителей. Также были задействованы свыше 1200 ракет-перехватчиков Patriot, притом что стоимость каждой превышала $4 млн, и более 1000 ракет Precision Strike и ATACMS. Это привело «к тревожно низкому уровню запасов», указано в публикации NYT.