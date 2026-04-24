Иран сделал исключение для России по проходу Ормузского пролива

Тегеран предусмотрел для России и ряда других стран исключения в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Что будет дальше, не знаю. В настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например для России», — заявил посол, отвечая на вопрос о пошлинах.
После начала конфликта на Ближнем Востоке Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который обычно ежедневно проходит около 15 млн баррелей сырой нефти и еще 5 млн баррелей нефтепродуктов. Это спровоцировало резкий рост цен как на нефть, так и на переработанную продукцию.
Месяц назад иранский МИД сообщал о разрешении судам из России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана свободно проходить через Ормузский пролив.
В конце марта Тегеран начал применять новый механизм контроля над проливом, введя плату до $2 млн для части проходящих судов. Об этом сообщил член парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, отметив, что мера отражает формирование «нового суверенного режима» в акватории.
Боруджерди указал, что введение сборов связано с финансовыми издержками войны, при этом пролив остается открытым для международного судоходства, за исключением судов, связанных с противниками Ирана.
По сведениям Axios, Иран на этой неделе разместил еще больше мин в Ормузском проливе, американская сторона следит за минированием.
Для снижения риска санкций и скрытия транзакций платежи предполагается также проводить в биткоинах, писала Financial Times. При этом танкеры, проходящие пролив без груза, от оплаты будут освобождены.
В начале марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает Тегерану поддержку по разным направлениям на фоне текущего конфликта. Он подчеркнул, что военное сотрудничество между странами не ново и продолжается в рамках стратегического партнерства.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в январе 2025 года, предусматривает сотрудничество двух стран в политике, экономике и сфере безопасности, но не включает обязательств о взаимной военной помощи.
Оставайтесь на связи с РБК в «Maксе».