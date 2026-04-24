В Курске осудили двух подполковников за поборы с участников спецоперации

Курский гарнизонный военный суд приговорил к пяти и шести годам колонии бывших подполковников, которые незаконно изъяли у подчиненных свыше 7 млн руб., полученных ими как премиальные за успешное выполнение боевых задач на военной операции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в телеграм-канале.
Как следует из материалов уголовных дел, два заместителя командира одной из воинских частей Курской области, подполковники Отегенов Д. С. и Карамышев И. И., «неоднократно организовывали сбор» денег с подчиненных, получив в общей сумме свыше 7 млн руб. «Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Суд признал Отегенова виновным в пяти таких преступлениях (п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России). Военного приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Карамышева обвинили в 12 аналогичных преступлениях и приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима.
Кроме того, обоих военных лишили звания «подполковник», а также государственных наград. Мужчинам на три года запретили занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, которые предполагают организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.
Ранее в России возбудили уголовные дела о хищении денег у военных в Шереметьево, когда бойцов встречали в аэропорту, опаивали, а затем предлагали воспользоваться такси по многократно завышенной цене, в некоторых случаях у военных похищали деньги с банковских карт. К преступной схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в Шереметьево. В апреле 2026 года силовики задержали заочно арестованного Игоря Бардина, подозреваемого в организации преступной схемы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».