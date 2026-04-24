В Курске осудили двух подполковников за поборы с участников спецоперации

Ранее в России возбудили уголовные дела о хищении денег у военных в Шереметьево, когда бойцов встречали в аэропорту, опаивали, а затем предлагали воспользоваться такси по многократно завышенной цене, в некоторых случаях у военных похищали деньги с банковских карт. К преступной схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в Шереметьево. В апреле 2026 года силовики задержали заочно арестованного Игоря Бардина, подозреваемого в организации преступной схемы.