Генштаб ВСУ уволил командиров, чьи бойцы сидели без еды и воды под обстрелами

Причиной стали массовые жалобы военнослужащих на отсутствие элементарного снабжения в районе Купянска. В сети писали, что солдаты остались без провизии и питьевой воды, а также фиксировалась потеря позиций.
Офицеры, вместо того чтобы бить тревогу и искать решения, скрывали реальное положение дел от вышестоящего начальства. Замалчивание проблемы привело к тому, что ситуация вышла из-под контроля.
После служебной проверки командир бригады был отстранён, а руководитель корпуса — понижен в должности. «На хозяйство» заступили новые люди: полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артём Богомолов.
Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ бросило на произвол судьбы бойцов под Миропольем — им не платят зарплату и компенсации за ранения. Для понимания масштаба: максимальная зарплата командира роты на этом участке фронта составляет около 100 тысяч гривен. Однако эти деньги, судя по жалобам, до военнослужащих просто не доходят.
