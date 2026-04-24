Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ бросило на произвол судьбы бойцов под Миропольем — им не платят зарплату и компенсации за ранения. Для понимания масштаба: максимальная зарплата командира роты на этом участке фронта составляет около 100 тысяч гривен. Однако эти деньги, судя по жалобам, до военнослужащих просто не доходят.