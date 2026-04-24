Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США задержали заработавшего на ставках о захвате Мадуро военного

Военный США, участвовавший в операции по захвату Мадуро, параллельно делал ставки на платформе Polymarket, использовав секретную информацию и заработав более $400 тыс. Теперь ему грозит до 20 лет колонии в США.

Источник: РБК

В США предъявили обвинения военнослужащему спецназа, участвовавшему в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, за использование секретной информации для заработка на ставках. Об этом сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Нью-Йорка на сайте.

23 апреля в федеральном суде Манхэттена обнародовали обвинительное заключение.

По версии следствия, в декабре 2025 года — январе 2026 года 38-летний мастер-сержант Гэннон Кен Ван Дайк участвовал в подготовке операции по вывозу из Каракаса Мадуро и параллельно делал ставки на платформе Polymarket, используя доступ к засекреченным данным.

По данным властей, Ван Дайк сделал около 13 ставок, в том числе на ввод войск США в Венесуэлу и смещение Мадуро, заработав более $400 тыс. После операции он перевел средства в криптовалюту и попытался удалить свой аккаунт.

Следствие считает, что военнослужащий использовал служебное положение для личной выгоды. Военного обвинили в незаконном использовании конфиденциальной государственной информации, мошенничестве и других преступлениях. Ему грозит до 20 лет колонии.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме 23 апреля прокомментировал ситуацию. «Он [Ван Дайк] делал ставку на то, что его поймают или нет? … Я это выясню», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

США 3 января провели операцию по вывозу Мадуро и его жены Силии Флорес из Каракаса. CBS сообщил тогда, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта». Обоих насильно привезли в США и представили перед судом. Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По их информации, в ходе событий начала января погибли 100 человек.

