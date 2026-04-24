Мэр Иркутска представил опыт города по реализации механизма КРТ на форуме «Малая родина — сила России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Иркутска Руслан Болотов выступил с докладом на сессии «Среда для жизни: комплексный подход к развитию территорий» III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, главы муниципалитетов.
Руслан Болотов представил практический опыт Иркутска по реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) и модернизации инженерной инфраструктуры. В своем выступлении глава столицы Прибайкалья отметил, что Иркутск фактически завершил президентскую программу расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и приступает к новому этапу — для собственников, чьи дома получили этот статус до 1 января 2022-го. Параллельно город переселяет людей без привлечения бюджетных средств — через механизм КРТ.
Еще 14 лет назад в столице Прибайкалья был внедрен механизм развития застроенных территорий (РЗТ). Иркутск стал первым городом Восточной Сибири и Дальнего Востока, где успешно внедрили этот подход. Экономический эффект для городского бюджета составил 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
Особое внимание в своем докладе Руслан Болотов уделил обновлению инженерных сетей. В Иркутске проведена реконструкция КОС правого берега по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Мощность была увеличена с 130 до 220 тысяч кубометров в сутки, создана многоступенчатая система очистки. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, посетив площадку, назвал модернизированные очистные объектом мирового уровня. На очереди — реконструкция КОС левого берега, проектирование которых завершено в 2024 году.
Кроме того, за два года проложено около 20 км канализационных сетей, которые будут обслуживать почти миллион квадратных метров территории. Построен тепловой луч — крупнейший проект за последние 50 лет в Сибирском федеральном округе. Кольцевая схема новой сети повысит надежность теплоснабжения всего города и даст импульс для развития на 15−20 лет вперед.
Как отметил Руслан Болотов, ключевой проект для города — комплексное развитие Знаменского предместья. Это 253 гектара земли в центре Иркутска, где сосредоточено более 1700 домов. В 2022 году была создана концепция развития территории, заложена инфраструктурная основа. Здесь планируется возвести более миллиона квадратных метров современного жилья и около 20 социальных объектов.
В Знаменском предместье принято решение о реализации самого крупного проекта КРТ. Это территория, расположенная в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад. Ее площадь составляет 15,5 га, в границы которой входят 73 многоквартирных дома (677 жилых помещений, где проживает почти 1300 человек). Помимо этого, застройщик уже обязался безвозмездно передать городу земельный участок под школу на 1275 мест.
Всего в настоящее время в Иркутске принято восемь решений о КРТ, заключено пять договоров с застройщиками (плюс один — по инициативе правообладателя). Общая площадь вовлеченных территорий — 21 га, будет построено 427,6 тысячи квадратных метров жилья, расселено 102 многоквартирных дома. Люди переедут в новое жилье за счет инвестора, без трат из городского бюджета.
«Сегодня Иркутск доказывает на практике: механизм комплексного развития территорий работает так, как и задумывалось, — в интересах людей, при участии бизнес-сообщества и с минимальной нагрузкой на бюджет. По уже заключенным договорам экономический эффект на всех уровнях составит не менее двух миллиардов рублей. Эти деньги не придется тратить на расселение аварийного жилья и снос домов — нагрузка ляжет на инвесторов. А город получает новое жилье, расселенные аварийные дома и современную инфраструктуру», — подчеркнул Руслан Болотов.
Форум «Малая родина — сила России» объединил лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов муниципального управления и выработки стратегий развития. Деловая программа форума включала панельные сессии, дискуссии, а также церемонию награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение» и фестиваль культур «Сердце Родины».
«Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться на местах, развивали малую родину. ВАРМСУ в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения от органов местного самоуправления до федерального центра. Благодаря таким проектам территории получают новые возможности для развития, а люди — более комфортные условия для жизни», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
