Володин оценил роль Столыпина в развитии парламентаризма в России

Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин, выступавший против идей революции, сыграл ключевую роль в сохранении института народного представительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в статье, опубликованной в «Российской газете». Отрывки публикует ТАСС.
«Парадокс, но именно этот человек, жестко выступавший против революционного хаоса, сумел спасти для России саму идею народного представительства», — говорится в статье.
Столыпин был назначен главой правительства в день роспуска Первой Государственной думы. Он, как отметил спикер Госдумы, выступал против идей ликвидации парламента и настоял на сохранении думской системы, а также на изменении избирательного закона после роспуска Второй Думы.
После реформ была избрана Третья Государственная дума, которая впервые отработала полный пятилетний срок, провела более 600 заседаний и приняла 2346 законопроектов, из которых 2197 стали законами, пишет Володин.
Он также отметил, что Столыпин выступал в Думе 31 раз и считал необходимым диалог с депутатами для проведения реформ. Дореволюционные думы, по его оценке, внесли вклад в развитие парламентаризма в России.
Ранее, 14 апреля, Володин на пленарном заседании, приуроченном к годовщине рождения Петра Столыпина, заявил, что председатель Совета министров Российской империи сыграл значительную роль в борьбе с революционным движением, которое впоследствии, по его словам, привело к распаду страны.
Столыпин был убит в 1911 году в результате террористического акта, ставшего последним из серии покушений на него. Он был смертельно ранен в Киеве, в здании оперного театра, анархистом и агентом охранного отделения Дмитрием Богровым.
