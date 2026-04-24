Володин предупредил депутатов Госдумы о новых вызовах

За время существования восьми созывов Госдумы принято свыше 12 тыс. федеральных законов. Однако депутатам еще предстоит решить задачу по созданию «правовой базы технологического будущего», отметил Володин.

Источник: РБК

За последние годы российская политическая система прошла большой путь, но в будущем законодателям предстоит столкнуться с новыми вызовами. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин написал в статье для «Российской газеты» по случаю 120-летия Госдумы.

К предстоящим задачам спикер отнес создание «правовой базы технологического будущего». Речь идет о цифровизации, робототехнике, искусственном интеллекте, оперировании большими данными, генной инженерии и биотехнологиях. Сейчас во всех этих областях возникают вопросы защиты прав человека и конституционных принципов, объяснил он.

«В связи с этим важно развивать морально-этическую экспертизу законодательства, в том числе вводить правовые ограничения на применение тех или иных технологий, если они несут в себе угрозу разрушения человеческой личности», — написал Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что работа с большим количеством задач требует от парламента особой ответственности, необходимо не только повысить интенсивность, но и эффективность законотворчества. «Если — что редко случается — закон неэффективен, значит мы должны провести работу над ошибками и внести соответствующие коррективы с учетом мнения наших избирателей», — добавил он.

Подводя итоги восьми созывов Госдумы, Володин указал, что за 33 года депутаты приняли более 12 тыс. федеральных законов. Среди них — Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный, Жилищный кодексы Российской Федерации.

В 2026 году Госдума отмечает свое 120-летие, ее первое заседание состоялось 27 апреля 1906-го в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Восьмой созыв был избран в сентябре 2021 года и состоит из 450 депутатов. Большинство мандатов у представителей «Единой России» — 324. На втором месте — КПРФ (57), далее идут «Справедливая Россия — За правду» (27), ЛДПР (21) и «Новые люди» (13). Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.

