Володин предупредил депутатов Госдумы о новых вызовах

В 2026 году Госдума отмечает свое 120-летие, ее первое заседание состоялось 27 апреля 1906-го в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Восьмой созыв был избран в сентябре 2021 года и состоит из 450 депутатов. Большинство мандатов у представителей «Единой России» — 324. На втором месте — КПРФ (57), далее идут «Справедливая Россия — За правду» (27), ЛДПР (21) и «Новые люди» (13). Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года.