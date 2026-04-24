ФССП начала взыскание штрафа с рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

Против рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) возбудили исполнительное производство, с музыканта взыскивают штраф 50 тыс.

Источник: РБК

Против рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) возбудили исполнительное производство, с музыканта взыскивают штраф 50 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в треках. Об этом говорится в картотеке инстанции.

Как следует из карточки, в конце марта 2026 года было принято решение об исполнительном документе, 3 апреля был выдан электронный исполнительный лист, который направили в отдел судебных приставов по Юго-Восточному административному округу ГУФССП России по городу Москве.

Исполнительное производство (ИП) — это стадия принудительного взыскания штрафа через приставов, наступающая после просрочки.

В начале июля 2025 года суд оштрафовал Ляхова на упомянутую сумму по ч. 1.1 ст. 6.13 Кодекса России об административных правонарушениях после рассмотрения составленного в отношении него протокола о пропаганде наркотических средств.

В конце того же месяца в суд поступила жалоба на решение, однако в ноябре 2025 года суд оставил его в силе.

Кроме того, в августе 2025 года Преображенский районный суд Москвы запретил к распространению в России три песни OG Buda, заявив, что публикование композиций в открытом доступе создает «угрозу безопасности, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».