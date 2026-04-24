ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 18 апреля предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
Преступники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства, уточнили в ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины посредством мессенджера Telegram, участвовавших в подготовке указанного преступления», — заявили в ведомстве.
Главарем группы был житель Москвы 2004 года рождения. «При задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — сообщило ФСБ.
«В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты», — добавили в спецслужбе.
ФСБ отметила активную деятельность спецслужб Украины, «направленную на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram». Он массово используется украинской стороной для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений, сообщили в спецслужбе.
В ходе обысков у членов группы изъяли самодельное взрывное устройство массой 1 кг, гранату Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистскую атрибутику и символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации". О какой организации идет речь, ФСБ не уточнила.
Против планировавших преступление завели уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за подготовку к совершению теракта.