Трамп пригрозил пошлинами традиционному ближайшему союзнику США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность установить пошлины в отношении Великобритании, если британский премьер Кир Стармер не отменит налог на цифровые услуги.
Трамп сказал изданию Telegraph, что ему «не нравится, когда (британские политики) выбирают целью американские компании».
«Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании», — сказал Трамп. По его словам, власти США уже изучают соответствующий вопрос.
Британские власти взимают 2 процента с доходов от социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок. Трамп заявил, что считает данные меры несправедливыми.
