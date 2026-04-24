РИА Новости сообщает, что танкисты «Южной» группировки войск на Константиновском направлении уничтожили технику и личный состав ВСУ.
По словам командира танка с позывным Пуля, противник попытался быстро занять позиции, задействовав сразу несколько бронемашин. Попытка оказалась неудачной.
Военнослужащий уточнил, что данные о передвижении подразделений ВСУ поступили от операторов беспилотников. После получения координат экипаж развернулся и вернулся на позицию.
В результате, как сообщил командир, были уничтожены бронемашина, автомобиль и личный состав.
