€90 млрд под контроль — ЕС потребовал гарантий от Киева

Совет Европейского союза сообщает, что получение Украиной кредита в размере 90 миллиардов евро увязано с соблюдением ряда требований, включая гарантии прав меньшинств.
Согласно опубликованному регламенту, Киев должен обеспечивать функционирование демократических институтов, поддерживать многопартийную систему, соблюдать верховенство права и права человека. Отдельно указана необходимость борьбы с коррупцией.
При этом в документе не уточняется, какие именно группы подпадают под категорию меньшинств.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла о продолжающихся нарушениях прав русскоязычного населения на Украине. В частности, упоминалось ужесточение мер ответственности за использование русского языка.
Также сообщалось о действиях в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата. В разных регионах принимались решения о запрете ее деятельности, проводились обыски и возбуждались уголовные дела против представителей духовенства. Обстоятельства и детали отдельных эпизодов не раскрываются.
