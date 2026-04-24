Reuters: в Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

По его данным, такие идеи изложены в записке, которая была распространена среди сотрудников «высокого ранга». Агентство при этом не уточняет, кто выступил ее автором. В записке высказывается разочарование тем, что некоторые союзники США по НАТО не позволяли американским ВВС использовать базы на их территории при выполнении боевых заданий в рамках иранской кампании.
Как сказал собеседник агентства, рассматриваемые в Пентагоне меры должны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью «ослабить ощущение привилегированности у европейцев». Так, приостановка членства Испании, руководство которой наиболее резко критиковало войну против Ирана, будет иметь ограниченные последствия для военных операций США, но значительный символический эффект, считают в Пентагоне. Каким образом США могут добиться приостановки членства Испании, в записке не уточняется. Агентство также отмечает, что не смогло самостоятельно установить, существует ли вовсе в альянсе такая процедура.
Другой мерой называется пересмотр дипломатической поддержки со стороны США «имперских притязаний» европейских стран. В частности, Вашингтон может пересмотреть позицию по статусу Фолклендских (Мальвинских) островов. Сейчас США признают, что этой территорией управляет Великобритания, но на них претендует Аргентина, которой руководит идеологически близкий к американскому лидеру Дональду Трампу президент Хавьер Милей, пишет агентство. Еще одним вариантом действий в записке называется отстранение представителей «сложных» стран от важных и престижных позиций в НАТО.
Накануне издание Politico также сообщало, что американская администрация составила черный список стран НАТО, отказавшихся поддержать США в войне с Ираном, и ищет способы наказать их. При этом оно не уточняло, какие меры наказания могут быть предприняты.