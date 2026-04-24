Reuters: в Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

Как сказал собеседник агентства, рассматриваемые в Пентагоне меры должны послать четкий сигнал союзникам по НАТО с целью «ослабить ощущение привилегированности у европейцев». Так, приостановка членства Испании, руководство которой наиболее резко критиковало войну против Ирана, будет иметь ограниченные последствия для военных операций США, но значительный символический эффект, считают в Пентагоне. Каким образом США могут добиться приостановки членства Испании, в записке не уточняется. Агентство также отмечает, что не смогло самостоятельно установить, существует ли вовсе в альянсе такая процедура.