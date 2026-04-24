Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал варианты наказания для стран НАТО из-за разногласий с США по Ирану

В Пентагоне допускают приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США по Фолклендским островам в качестве ответа партнерам за слабую поддержку иранской кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное письмо «для внутреннего пользования». Источник агентства в военном ведомстве подтвердил подлинность письма и уточнил, что в нем Пентагон выражает разочарование в связи с нежеланием некоторых стран предоставить свою территорию для размещения войск или воздушное пространство — для пролета боевой авиации.

В Пентагоне допускают приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США по Фолклендским островам в качестве ответа партнерам за слабую поддержку иранской кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное письмо «для внутреннего пользования». Источник агентства в военном ведомстве подтвердил подлинность письма и уточнил, что в нем Пентагон выражает разочарование в связи с нежеланием некоторых стран предоставить свою территорию для размещения войск или воздушное пространство — для пролета боевой авиации.

Источник агентства опроверг обсуждение возможности выхода из НАТО самих США, на что ранее публично намекал президент Дональд Трамп. Также в письме Пентагона ничего не говорится о возможном закрытии военных баз в Европе. В то же время один из вариантов «наказания» для «проблемных» партнеров по НАТО предусматривает отстранение их представителей от высоких должностей в Альянсе, утверждает Reuters.

Изложенные в письме варианты ответа союзникам призваны послать сильный сигнал с целью «уменьшить чувство превосходства у европейцев», заявил источник Reuters. В письме подчеркивается, что вариант исключения Испании из НАТО не окажет принципиального влияния на военные операции США, но будет иметь большой символический эффект. Как именно Вашингтон будет добиваться исключения Мадрида, в письме не уточняется.

В меморандуме также есть пункт о пересмотре дипломатической поддержки США прежних европейских «имперских владений», таких как Фолклендские острова. Сейчас на сайте Госдепартамента указано, что острова находятся под управлением Великобритании. В то же время на них по-прежнему претендует Аргентина, чей президент Хавьер Милей является союзником Трампа, отмечает Reuters.

