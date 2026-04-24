Reuters узнал варианты наказания для стран НАТО из-за разногласий с США по Ирану

В Пентагоне допускают приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США по Фолклендским островам в качестве ответа партнерам за слабую поддержку иранской кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разосланное сотрудникам электронное письмо «для внутреннего пользования». Источник агентства в военном ведомстве подтвердил подлинность письма и уточнил, что в нем Пентагон выражает разочарование в связи с нежеланием некоторых стран предоставить свою территорию для размещения войск или воздушное пространство — для пролета боевой авиации.