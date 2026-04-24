Торнадо прошел по военной базе в Оклахоме и разрушил жилые дома

Торнадо прошел по северу штата Оклахома. Сильнее всего пострадал город Энид, где повреждения получила военная авиабаза Вэнс, жилые дома в одном из районов были разрушены. Об этом сообщают местные СМИ, в том числе KOCO News. По их данным, пострадали не менее 10 человек.