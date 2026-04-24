WSJ узнала о тревоге американских чиновников из-за дефицита боеприпасов

В прошлом году WSJ писала об опасениях в Тайване насчет перехода китайских военных маневров в фактическую атаку. В ходе ежегодных военных учений Тайбэй обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии Китая; такие же сроки называли и США при предыдущей администрации. Нынешний же американский президент Дональд Трамп, по словам главы Минфина США Скотта Бессента, уверен, что вторжения не произойдет, пока Китай возглавляет Си Цзиньпин.