WSJ узнала о тревоге американских чиновников из-за дефицита боеприпасов

США использовали в Иране так много боеприпасов, что среди представителей администрации разошлось мнение, что реализовать планы защиты Тайваня от потенциального китайского вторжения не удастся, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Источник: AP 2024

По их словам, с начала военных действий 28 февраля США выпустили более 1 тыс. ракет Tomahavk, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. ракет противовоздушной обороны, включая Thaad, Patriot и Standard.

Полное обновление запасов, по мнению источников, может занять до шести лет.

В прошлом году WSJ писала об опасениях в Тайване насчет перехода китайских военных маневров в фактическую атаку. В ходе ежегодных военных учений Тайбэй обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии Китая; такие же сроки называли и США при предыдущей администрации. Нынешний же американский президент Дональд Трамп, по словам главы Минфина США Скотта Бессента, уверен, что вторжения не произойдет, пока Китай возглавляет Си Цзиньпин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше