Le Monde: вступление Украины в ЕС вызывает опасения у его членов

Как отмечает издание, после разблокировки финансирования в размере €90 млрд европейские лидеры, собравшиеся в четверг в кипрской Айя-Напе на неформальный саммит, сохраняли осторожность в вопросе начала переговоров о присоединении и отвергали какие-либо особые привилегии или ускоренную процедуру.
Газета подчеркивает, что опасения государств Евросоюза прежде всего связаны с размером Украины, ее крупным аграрным сектором, нынешним масштабом ее армии и оборонной промышленности, а также хроническими проблемами с коррупцией. Все эти факторы настораживают не только руководство, но и часть населения этих стран, которым, напоминает Le Monde, предстоит высказываться на референдуме о вступлении Киева в том случае, если оно все же будет одобрено на уровне властей государств ЕС.
Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Еврокомиссию предоставить в ближайшие недели Украине «точный график» вступления, но не стал заходить дальше. Кроме того, европейские столицы уже несколько месяцев ищут варианты сближения Украины с ЕС без ее полноценного вступления, однако решения пока нет. Против урезанного членства решительно выступает Владимир Зеленский, который заявил об этом на встрече в Айя-Напе, куда его пригласили лидеры ЕС.