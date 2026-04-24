В США обсудили приостановку членства Испании в НАТО

Пентагон обсуждает меры давления на союзников по НАТО, которые, по оценке США, не поддержали операцию против Ирана, включая ограничение их роли в альянсе и приостановку участия Испании, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник: РБК

США рассматривают меры воздействия на союзников по НАТО, которые, по оценке Вашингтона, не поддержали операцию против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских должностных лиц и документ из конфиденциальной переписки внутри Пентагона.

В письме выражается недовольство отказом или нежеланием ряда стран предоставить доступ к базам, размещение и права пролета, необходимые для ведения операций. В Пентагоне такие условия называют базовыми для функционирования альянса, отметил источник агентства.

Среди возможных шагов рассматриваются отстранение представителей «проблемных» стран от ключевых и престижных позиций в НАТО и приостановка участия Испании в альянсе, заявил чиновник. Претензии к Мадриду, по его словам, связаны с отказом разрешить использование своих баз и воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на присутствие в стране американских объектов — военно-морской базы Рота и авиабазы Морон.

Также в письме военного ведомства упоминается возможность пересмотра дипломатической поддержки США по ряду внешнеполитических вопросов, включая позицию по Фолклендским островам, которые контролирует Великобритания, но оспаривает Аргентина.

Отдельное недовольство в Вашингтоне вызвала позиция Великобритании. Лондон изначально отказался предоставить две британские базы для нанесения ударов по Ирану, согласившись лишь позднее на проведение оборонительных миссий. Президент США Дональд Трамп критиковал британского премьер-министра Кира Стармера за отказ присоединиться к операции, называя его действия недостаточно решительными.

При этом в документе не предполагается выход США из НАТО или закрытие военных баз в Европе, хотя вопрос о возможном сокращении американского военного присутствия остается открытым, утверждает чиновник.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа в неофициальных оценках разделила страны НАТО на «непослушных» и «милых» в зависимости от их готовности поддержать американские бомбардировки Ирана.

По данным издания, Белый дом не раскрывает состав таких списков и параллельно прорабатывает варианты действий в отношении союзников, которые не поддержали операцию. В числе обсуждаемых инструментов — изменения в американском военном присутствии в Европе, включая возможную передислокацию контингентов между странами.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана часть европейских стран отказалась участвовать в боевых действиях и направлять силы для разблокировки Ормузского пролива. Трамп публично критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку и противопоставлял их Израилю как более надежному партнеру.

В начале апреля республиканец заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО.

