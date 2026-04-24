Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и стремятся снять некоторые прежние «красные линии» по санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе.

Источник: © РИА Новости

Накануне ЕС принял 20-й пакет санкций против России.

«Теперь нам также следует пересмотреть прежние “красные линии”, которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — сказала она.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше