ЕС начал подготовку 21-го пакета санкций против России

Между тем в МИД РФ заявили о подготовке ответа на новые санкции Евросоюза. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что российская сторона изучит принятые меры перед выработкой реакции. Он подчеркнул, что оценка эффективности санкций возможна только после анализа документов. По его словам, ограничения, введённые ранее, не привели к ожидаемым результатам, а санкционная политика продолжается уже несколько лет.