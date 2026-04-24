Киркоров сказал, что женился на Пугачевой в 1994 году, последовав совету

Филипп Киркоров заявил, что его свадьба с Аллой Пугачевой состоялась отчасти спонтанно, и рассказал, какую роль сыграла в их отношениях руководитель БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.
Киркоров, которого цитирует starhit.ru, сказал, что во время одного из первых концертов в Петербурге он со сцены пообещал жениться именно в этом городе. В 1994 году, когда между ним и Пугачевой уже был роман, Лавринович предложила певцу "держать слово, а Анатолий Собчак, который был тогда мэром, помог организовать доставку паспорта, который у Киркорова был не с собой.
Как рассказал певец, десять лет у них с Пугачевой было «все было хорошо», а потом «пошло наперекосяк», но он продолжает помнить самые трогательные моменты с благодарностью.
«А все остальное — это жизнь, у кого-то складывается, а у кого-то — нет», — сказал Киркоров.
