Задержание готовивших атаку против руководства РКН. Видео

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта против руководителей Роскомнадзора.
На видео показаны пять подозреваемых, их лица скрыты. Все они признались в том, что состояли в группе, где планировали нападения против сотрудников Роскомнадзора. По данным ФСБ, речь идет о группе в Telegram, в этом мессенджере задержанных завербовали спецслужбы Украины.
Одна из задержанных на видео рассказала, что в марте 2026 года вступила в чат, где обсуждались протесты против блокировок РКН, затем она перешла в другую группу, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. По словам девушки, после этого она была назначена администратором чата, где обсуждалось покушение на замглавы Роскомнадзора.
На кадрах также показаны оружие и деньги, обнаруженные при обысках. По данным ФСБ, также были изъяты взрывное устройство, боеприпасы и запрещенная символика. Всего спецслужбы задержали семь человек в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Организатором группы назван житель Москвы 2004 года рождения, который при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия, решается вопрос о квалификации действий как подготовки теракта.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».