Задержание готовивших атаку против руководства РКН. Видео

Одна из задержанных на видео рассказала, что в марте 2026 года вступила в чат, где обсуждались протесты против блокировок РКН, затем она перешла в другую группу, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. По словам девушки, после этого она была назначена администратором чата, где обсуждалось покушение на замглавы Роскомнадзора.