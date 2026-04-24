CNN назвал новую цель США в Иране в случае возобновления войны

Целями американских ударов могут стать командующий КСИР Ахмад Вахиди и другие представители военной элиты Ирана, которые рассматриваются как «обструкционисты», подрывающие переговоры, сообщил источник.

Источник: РБК

Военные чиновники США, которые планируют новый удар по Ирану на случай эскалации войны, рассматривают возможность нацелиться на отдельных иранских военных лидеров, в том числе на командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Ахмада Вахиди. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Вахиди и некоторые другие представители иранской военной элиты рассматриваются как «обструкционисты», активно подрывающие переговоры, пояснил собеседник телеканала.

Источники Axios ранее сообщали, что, хотя гражданские лидеры Ирана, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Арагчи, высказались за продолжение переговоров с США для продления режима прекращения огня и достижения соглашения, Вахиди и его заместители отказались идти на уступки и выступают против дальнейшего обсуждения условий до тех пор, пока продолжается блокада Ормузского пролива. По сведениям Wall Street Journal, КСИР, объявил протест и заявил, что не будет подчиняться «твитам какого-то идиота».

О расколе внутри политических элит Ирана после убийства верховного лидера Али Хаменеи в начале марта писал и Reuters.

О том, что военные чиновники США разрабатывают новые планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ормузском проливе в случае срыва действующего соглашения о прекращении огня, телеканал сообщил ранее.

По сведениям источников CNN, американские военные хотят сделать акцент на «динамическом наведении» на иранские объекты в районе Ормузского пролива, на юге Персидского залива и в Оманском заливе. Речь идет о потенциальных ударах по быстроходным катерам, постановщикам мин и другим средствам, с помощью которых Тегеран блокирует ключевые водные пути и давит на США.

«Военные США продолжают предоставлять президенту варианты действий, и все варианты остаются в силе», — сказал CNN представитель Пентагона в ответ на вопрос о выборе потенциальных целей. Раскрывать детали он отказался, сославшись на соображения безопасности.

Между США и Ираном сейчас действует перемирие. Оно было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о его продлении на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.

При этом The Wall Street Journal (WSJ) также писала в середине апреля со ссылкой на официальных лиц и источники, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов в дополнение к американской блокаде портов Ирана. Другой возможностью было бы возобновление полномасштабной бомбардировочной кампании, однако, как отмечали источники WSJ, этот сценарий менее вероятен из-за риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента ввязываться в затяжные военные конфликты.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше