CNN назвал новую цель США в Иране в случае возобновления войны

Военные чиновники США, которые планируют новый удар по Ирану на случай эскалации войны, рассматривают возможность нацелиться на отдельных иранских военных лидеров, в том числе на командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Ахмада Вахиди. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Вахиди и некоторые другие представители иранской военной элиты рассматриваются как «обструкционисты», активно подрывающие переговоры, пояснил собеседник телеканала.
Источники Axios ранее сообщали, что, хотя гражданские лидеры Ирана, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Арагчи, высказались за продолжение переговоров с США для продления режима прекращения огня и достижения соглашения, Вахиди и его заместители отказались идти на уступки и выступают против дальнейшего обсуждения условий до тех пор, пока продолжается блокада Ормузского пролива. По сведениям Wall Street Journal, КСИР, объявил протест и заявил, что не будет подчиняться «твитам какого-то идиота».
О расколе внутри политических элит Ирана после убийства верховного лидера Али Хаменеи в начале марта писал и Reuters.
О том, что военные чиновники США разрабатывают новые планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ормузском проливе в случае срыва действующего соглашения о прекращении огня, телеканал сообщил ранее.
По сведениям источников CNN, американские военные хотят сделать акцент на «динамическом наведении» на иранские объекты в районе Ормузского пролива, на юге Персидского залива и в Оманском заливе. Речь идет о потенциальных ударах по быстроходным катерам, постановщикам мин и другим средствам, с помощью которых Тегеран блокирует ключевые водные пути и давит на США.
«Военные США продолжают предоставлять президенту варианты действий, и все варианты остаются в силе», — сказал CNN представитель Пентагона в ответ на вопрос о выборе потенциальных целей. Раскрывать детали он отказался, сославшись на соображения безопасности.
Между США и Ираном сейчас действует перемирие. Оно было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о его продлении на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.
При этом The Wall Street Journal (WSJ) также писала в середине апреля со ссылкой на официальных лиц и источники, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов в дополнение к американской блокаде портов Ирана. Другой возможностью было бы возобновление полномасштабной бомбардировочной кампании, однако, как отмечали источники WSJ, этот сценарий менее вероятен из-за риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента ввязываться в затяжные военные конфликты.