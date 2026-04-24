США и ЕС подпишут соглашение о партнерстве в области полезных ископаемых

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых. Проект должен объединить $1,67 млрд частного капитала с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других.