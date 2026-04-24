США и ЕС подпишут соглашение о партнерстве в области полезных ископаемых

США и Евросоюз 24 апреля подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросам партнерства в области критически важных полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

Источник: РБК

США и Евросоюз 24 апреля подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросам партнерства в области критически важных полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

На церемонии подписания соглашения встретятся госсекретарь США Марко Рубио и комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович.

«США прилагают все усилия, чтобы получить доступ к важнейшим запасам полезных ископаемых, особенно к цепочкам поставок редкоземельных ископаемых, в которых в настоящее время доминируют китайские игроки», — пишет Reuters.

В конце марта Шефчович сообщал, что провел «очень позитивную» встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, на которой обсуждались критически важные полезные ископаемые и тарифы.

Агентство отмечает, что США являются крупнейшим торговым партнером ЕС, а в 2025 году экспорт ЕС в США достиг рекордной отметки в €555 млрд ($648,52 млрд).

24 марта Reuters узнал, что десятки китайских исследовательских судов занимаются составлением карты морского дна в стратегически важных районах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанах. Исследования сосредоточены в том числе на поиске месторождений полезных ископаемых и рыболовных угодий.

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты создадут стратегический резерв критически важных полезных ископаемых. Проект должен объединить $1,67 млрд частного капитала с кредитом в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других.

В октябре прошлого года сообщалось, что Пентагон намерен закупить критически важные полезные ископаемые на сумму до $1 млрд, чтобы противостоять Китаю, который доминирует в добыче редкоземельных металлов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше