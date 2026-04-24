По его словам, в ближайшее время начнётся рассылка официальных приглашений участникам саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Встреча приурочена к тридцатипятилетию дипломатических отношений и должна стать важным шагом в углублении партнёрства с динамично развивающимся регионом, где проживает порядка шестисот пятидесяти миллионов человек.
Песков уточнил, что уже формируется оргкомитет во главе с помощником президента Юрием Ушаковым, которому предстоит координировать все этапы подготовки. Отвечая на вопрос о возможных двусторонних встречах на полях саммита, пресс-секретарь отметил, что формат мероприятия преимущественно многосторонний, однако двусторонние контакты также не исключены. Основное внимание будет уделено коллективной выработке решений по безопасности, расширению торговли и технологическим проектам. Эксперты уже оценивают предстоящую встречу как стратегически важную.
У России есть серьёзные конкурентные преимущества, в первую очередь в атомной энергетике. Уже ведутся переговоры о строительстве АЭС во Вьетнаме и Мьянме, а также обсуждаются проекты с Индонезией. Кроме того, энергокризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, заставил страны АСЕАН активнее обращаться к Москве за поставками нефти, что укрепило позиции России как надёжного партнёра. По итогам саммита ожидается подписание новых соглашений, в том числе обновлённого плана совместных действий на 2026−2030 годы. Казань, уже имеющая опыт проведения встреч высшего уровня, подтверждает свой статус дипломатической столицы. Гостей ждут не только переговоры, но и знакомство с культурой республики — сразу после саммита в городе пройдёт Сабантуй. Пока же организаторы готовятся принять лидеров десяти государств и обеспечить высочайший уровень безопасности. Жителям Татарстана вновь выпадет честь быть радушными хозяевами для представителей стран, которые вместе с Россией формируют многополярный мир. Будем следить за развитием событий.