У России есть серьёзные конкурентные преимущества, в первую очередь в атомной энергетике. Уже ведутся переговоры о строительстве АЭС во Вьетнаме и Мьянме, а также обсуждаются проекты с Индонезией. Кроме того, энергокризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, заставил страны АСЕАН активнее обращаться к Москве за поставками нефти, что укрепило позиции России как надёжного партнёра. По итогам саммита ожидается подписание новых соглашений, в том числе обновлённого плана совместных действий на 2026−2030 годы. Казань, уже имеющая опыт проведения встреч высшего уровня, подтверждает свой статус дипломатической столицы. Гостей ждут не только переговоры, но и знакомство с культурой республики — сразу после саммита в городе пройдёт Сабантуй. Пока же организаторы готовятся принять лидеров десяти государств и обеспечить высочайший уровень безопасности. Жителям Татарстана вновь выпадет честь быть радушными хозяевами для представителей стран, которые вместе с Россией формируют многополярный мир. Будем следить за развитием событий.