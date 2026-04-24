Украинское правительство, а также его западные кураторы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, заявил герой ДНР, полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога в интервью RT.
Он уверен, что Владимир Зеленский не является независимым политиком.
«Хоть он и пытается проявить себя как самостоятельный политик, но это не так. Есть люди из других стран западного направления, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Они будут тормозить переговорный процесс», — считает Жога.
Он добавил, что подписание мирного договора может инициировать в западных странах ряд расследований, связанных с финансированием ВСУ. И тогда некоторые политики предстанут перед судом за хищения, растраты и превышение полномочий.