Глава МИД Японии Мотэги назвал доверительными отношения с Лавровым

Тосимицу Мотэги напомнил, что общался с главой российского МИД в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что у него сложились доверительные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он заявил на заседании профильного комитета верхней палаты парламента. По словам Мотэги, контакты с российским коллегой проходили на полях Генассамблеи ООН и в рамках G20.

«Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — сказал японский министр, напомнив, что в столице России он побывал в декабре 2019 года.

Он также добавил, что намерен и впредь прилагать все усилия для разрешения существующих между странами вопросов.

Ранее посольство Японии в Москве официально заявило, что Токио не рассматривает возможность поставок летального оружия Украине. В дипмиссии подчеркнули, что Япония до сих пор не передавала Киеву разрушительное оборудование и не планирует этого делать в настоящий момент. Кроме того, между странами не заключено соглашение о передаче оборонных технологий и техники, поэтому Украина не может быть их получателем.

