РИА Новости сообщает, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о доверительных отношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым и упомянул, что в ходе переговоров в Москве стороны употребляли алкоголь.
По его словам, в декабре 2019 года он посетил Москву, где прошли продолжительные переговоры. В ходе встречи участники обсуждали широкий круг вопросов, а также пили водку и японский виски.
Мотэги отметил, что намерен добиваться продвижения по ключевым темам и рассчитывает сдвинуть диалог между странами с мертвой точки. Он указал, что после начала конфликта на Украине отношения Москвы и Токио находятся в сложном состоянии.
В конце 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити передала через Судзуки послание президенту России Владимиру Путину. По данным бывшего главного аналитика японского МИД Масару Сато, в нем подчеркивалась важность двусторонних отношений и ожидание скорого прекращения огня на Украине.
