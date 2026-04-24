Макрон назвал 20-й пакет санкций «четким сигналом» для России

Отдельный блок мер касается теневого флота России по версии Брюсселя: в список добавили 46 судов, их заход в порты ЕС и обслуживание запрещены; таким образом, общее число подсанкционных судов достигло 632. Введены требования по проверкам при продаже танкеров, ограничения на сервис для российских танкеров и СПГ-ледоколов, а с января 2027 года — запрет на обслуживание СПГ-терминалов для российских организаций. Кроме того, введен запрет на операции с портами Мурманска и Туапсе и с терминалом в индонезийском порту Каримун, которые в ЕС связывают с обходом потолка цен.