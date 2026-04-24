Макрон назвал 20-й пакет санкций «четким сигналом» для России

Принятый Евросоюзом 20-й пакет санкций против России и одобренный ЕС Украине кредит на €90 млрд служат «четким сигналом» для Москвы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях неформального заседания Европейского совета на Кипре.
«Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что служит очень сильным сигналом нашей решимости продолжать ее поддержку. Соглашение, достигнутое по 20-му пакету санкций, также четкий сигнал для России», — написал Макрон в соцсети X.
Президент Франции добавил, что обсудил с Зеленским оборонное сотрудничество и необходимость дальнейшего усиления давления на военную экономику России.
«Наша поддержка не ослабнет ни сегодня, ни завтра. Европа держит свои обещания и будет стоять твердо», — заключил Макрон.
ЕC 22 апреля одобрил 20-й пакет санкций против России. В Совете ЕС сообщили, что пакет закладывает правовую основу для будущего запрета морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, который планируется согласовывать с G7 и участниками механизма ценового потолка.
Отдельный блок мер касается теневого флота России по версии Брюсселя: в список добавили 46 судов, их заход в порты ЕС и обслуживание запрещены; таким образом, общее число подсанкционных судов достигло 632. Введены требования по проверкам при продаже танкеров, ограничения на сервис для российских танкеров и СПГ-ледоколов, а с января 2027 года — запрет на обслуживание СПГ-терминалов для российских организаций. Кроме того, введен запрет на операции с портами Мурманска и Туапсе и с терминалом в индонезийском порту Каримун, которые в ЕС связывают с обходом потолка цен.
Финансовые меры включают добавление в санкционный список еще 20 российских банков, ограничения в отношении четырех финансовых организаций в третьих странах за обход санкций или связь со СПФС, а также санкции против страховой компании «Согласие». Помимо этого ЕС ввел отраслевой запрет для российских криптопровайдеров и платформ, запретил операции с RUBx и поддержку проектов цифрового рубля, а также ограничил операции, которые могут использоваться для взаимозачета с российскими контрагентами.
Наконец, ЕС запретил доступ к зеркальным сайтам ранее заблокированных российских СМИ, включая RT и Sputnik.
Члены ЕС в феврале одобрили решение выделить Киеву кредит на €90 млрд из общего бюджета блока. В Европарламенте инициативу поддержали 458 депутатов, против выступили 140, еще 44 воздержались.
Венгрия, наложившая в феврале вето на выделение кредита Украине, позже сняла его после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Москва осуждает и считает неэффективными западные санкции.
