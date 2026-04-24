Дмитриев прокомментировал публикацию FT о военной мощи Германии

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вопросом прокомментировал статью Financial Times о возвращении военной силы Германии в соцсети X.

Источник: РБК

«Учитывая историю Второй мировой войны, кто мог бы представить такой британский заголовок?» — написал он, прикрепив публикацию FT с заголовком «Долгожданное возвращение военной мощи Германии».

22 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус представил первую в истории республики военную стратегию. Она демонстрирует планы Берлина по превращению бундесвера в «самую сильную армию в Европе».

Реформа бундесвера в соответствии с представленным документом будет проходить в три этапа: «сфокусированный рост» к 2029 году, «структурированный рост» к 2035 году и «технологическое превосходство» к 2039 году. Первый этап подразумевает повышение обороноспособности и сдерживающего потенциала немецкой армии.

Часть документа засекречена. В обнародованной версии утверждается, что для Европы «самой большой угрозой безопасности» в обозримом будущем останется Россия, поскольку Москва «рассматривает применение военной силы в качестве законного инструмента защиты своих интересов».

