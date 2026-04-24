«Пили не только водку»: Японский министр раскрыл секреты встреч с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги уверен, что ему удалось выстроить доверительный диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению японского дипломата, прочный фундамент для взаимопонимания был заложен в ходе серии встреч, которые проходили на полях саммитов G20 и Генассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

Особое место в графике руководителя внешнеполитического ведомства занял визит в Москву в декабре 2019 года. Именно тогда, как отметил политик в профильном комитете верхней палаты парламента, состоялись наиболее конструктивные и продолжительные обсуждения.

«Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — поделился деталями переговоров Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.

Такая неформальная обстановка, судя по всему, способствовала сближению позиций сторон. Глава МИД Страны восходящего солнца подчеркнул, что намерен и в будущем прикладывать максимум усилий для решения всех имеющихся противоречий между государствами.

Ранее в Японии сняли запрет на экспорт оружия. Отныне Токио может экспортировать такую продукцию, в том числе летальную. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников. При этом Япония не будет экспортировать оружие на Украину, несмотря на недавние изменения в законодательстве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
