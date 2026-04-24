«Пили не только водку»: Японский министр раскрыл секреты встреч с Лавровым

Ранее в Японии сняли запрет на экспорт оружия. Отныне Токио может экспортировать такую продукцию, в том числе летальную. Ожидается, что это укрепит взаимодействие между силами самообороны и армиями союзников. При этом Япония не будет экспортировать оружие на Украину, несмотря на недавние изменения в законодательстве.