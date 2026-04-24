Необъявленный визит принца Гарри в Киев: что возмутило Трампа

Что известно о визите принца Гарри
Член королевской семьи прибыл на Украину на поезде из Польши по приглашению организаторов киевского форума по безопасности, чтобы выступить перед участниками мероприятия и поддержать Владимира Зеленского. Он нанес визит не как официальный представитель монархии, так как в марте 2020 года вместе с супругой Меган Маркл потерял статус старшего члена британской королевской семьи.
Еще на железнодорожном вокзале принц Гарри сказал, что ему приятно вернуться на Украину после визита в сентябре 2025 года. Он добавил, что Украина — «страна, которая храбро и успешно защищает восточный фланг Европы», и отметил, что «важно не упускать из виду этого факта», сообщает The Guardian.
На форуме по безопасности Гарри заявил, что «мир не должен привыкать к войне». Он уточнил, что выступает в Киеве не в качестве «политика», а как «солдат, который понимает, что такое служба», и как «друг Украины».
В своей речи он упомянул президента России Владимира Путина, а также задел Дональда Трампа, не назвав его имени. Он заявил, что США играют «особую роль в этой истории», но не только потому, что обладают силой и возможностями, но и потому, что «когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка гарантировала соблюдение суверенитета и границ Украины».
«Настал момент проявить американское лидерство — момент, когда Америка должна показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам», — отметил принц Гарри.
Как Трамп отреагировал на выпад принца Гарри
Журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать выпад принца Гарри в адрес США во время выступления на форуме в Киеве. Глава Белого дома обратил внимание, что принц не является официальным представителем Лондона.
«Я знаю одно — принц Гарри не говорит за Великобританию, это точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я ценю его совет», — приводит слова Трампа ТАСС.
Оценки визита принца Гарри в Киев
Сенатор Григорий Карасин считает, что поездка на Украину — попытка принца Гарри напомнить о себе после скандала с уходом из королевской семьи. По мнению главы комитета Совфеда по международным делам, визит британца — помощь Владимиру Зеленскому и демонстрация участия Лондона в поддержке Украины.
«Традиционно волнительно, когда на Украину направляются высокие представители Великобритании, будь то Джонсон, Стармер. А тем более члены королевской семьи. Причина понятна. Их главная цель в нынешних условиях — контроль за правильным направлением антироссийских замыслов, действий и риторики», — написал Карасин в Telegram.
На Украине выразили мнение, что заявление британского гостя в адрес Трампа может негативно сказаться на поддержке Киева со стороны Вашингтона.
«Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву», — приводит «Лента.ру» слова бывшего помощника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.
Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин считает, что активность Гарри связана с тяжелым состоянием здоровья его отца — короля Великобритании.
«Во внешней политике Лондон до сих пор имеет агрессивные свойства, позволяющие им руководить киевским режимом, учитывая, что США ушли полностью с головой на Ближний Восток и раскол внутри НАТО очевиден. Поэтому приезд принца Гарри в Киев означает не только его возвращение в большую геополитику, но и возможность включиться в гонку за британский трон», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.