На ежегодной коллегии министерства финансов подвели итоги 2025 года: бюджет Красноярья впервые превысил 600 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в Малом зале краевой филармонии прошла ежегодная коллегия министерства финансов региона.
Министр финансов края Владимир Бахарь сообщил, что консолидированный бюджет Красноярья впервые превысил 600 млрд рублей, а доходы выросли примерно на 40 млрд рублей. Полностью погашен коммерческий долг, что усилило устойчивость региональных финансов. Дополнительной поддержкой стало решение Правительство Российской Федерации о списании 5,5 млрд рублей бюджетных кредитов.
Губернатор Михаил Котюков отметил стабильность финансовой системы в период муниципальной реформы и подчеркнул социальную направленность расходов: почти 319 млрд рублей (64%) направлено на образование и социальную политику.
Председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко сделал акцент на практических результатах работы депутатов. По его словам, семь новых мер поддержки на сумму около 10 млрд рублей ориентированы прежде всего на участников СВО и их семьи. Он подчеркнул, что многие решения, инициированные парламентом, уже нашли отражение в бюджете: развитие авиаперевозок внутри края, жилищная политика, строительство досуговых центров, корректировка транспортного налога, запуск программы «Земский тренер», а также упорядочение социальных выплат в арктических территориях.
Отдельно спикер остановился на муниципальной реформе, отметив, что при переходе к одноуровневой системе удалось сохранить качество бюджетного планирования.
Завершая выступление, Алексей Додатко подчеркнул, что предстоящий год будет непростым из-за избирательной кампании. «Важно сохранить преемственность в работе команд и обеспечить бесшовность всех процессов, связанных с управлением финансами», — резюмировал председатель Законодательного Собрания.