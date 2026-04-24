На ежегодной коллегии министерства финансов подвели итоги 2025 года: бюджет Красноярья впервые превысил 600 млрд рублей

Председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко сделал акцент на практических результатах работы депутатов. По его словам, семь новых мер поддержки на сумму около 10 млрд рублей ориентированы прежде всего на участников СВО и их семьи. Он подчеркнул, что многие решения, инициированные парламентом, уже нашли отражение в бюджете: развитие авиаперевозок внутри края, жилищная политика, строительство досуговых центров, корректировка транспортного налога, запуск программы «Земский тренер», а также упорядочение социальных выплат в арктических территориях.