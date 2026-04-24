Депутаты краевого парламента посетили центры соцпомощи семье и детям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялось заседание секции по вопросам социальной политики координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления края. Ключевое внимание участники уделили реализации проекта по модернизации центров социальной помощи семье и детям — одному из приоритетных направлений, находящихся на контроле Законодательного Собрания Красноярского края.
Перед обсуждением депутаты и представители муниципалитетов посетили три учреждения в Красноярске — «Доверие», «Октябрьский» и «Надежда». Эти центры стали первыми из шести объектов, где уже проведена модернизация.
По инициативе краевого парламента и при его участии внедрены новые организационные подходы, ориентированные на семейноцентричность. Среди них — «семейные субботы», гибкий график работы, услуга «социальная няня», коворкинг-пространства, семейные клубы и формат «Семейного МФЦ» по принципу «одного окна». Отдельное направление — служба «Дети в семье», направленная на профилактику социального сиротства.
В центре «Доверие» депутаты оценили работу специалистов, которые сопровождают семьи, оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь. Здесь же действует пункт проката «Помогатор», где семьи могут бесплатно получить необходимое оборудование для детей.
Филиал центра «Октябрьский» представил новый формат — учебную квартиру для детей с инвалидностью. В условиях, максимально приближенных к самостоятельной жизни, они осваивают бытовые навыки и получают важный социальный опыт.
В центре «Надежда» участникам показали современные форматы работы с семьями, включая вовлечение старшего поколения.
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края Илья Зайцев подчеркнул, что развитие таких практик невозможно без участия муниципалитетов:
«Есть запрос на учебные квартиры, в которых дети с инвалидностью учатся простым бытовым вещам. Край готов их открывать по разработанному стандарту, с учетом рекомендаций специалистов. Без муниципалитетов мы точно не обойдемся, потому что у министерства социальной политики нет жилого фонда. Если орган местного самоуправления подтверждает, что готов предоставить соответствующее имущество, то мы включаемся в процесс. В ближайшее время такая учебная квартира откроется в Дивногорске».