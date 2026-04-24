За ночь над пятью регионами России сбили десять дронов

Дежурные средства ПВО в период с 21:00 мск 23 апреля до 7.00 мск 24 апреля сбили над российскими регионами десять украинских бесплотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областями, а также Крымом.
Губернаторы Брянской, Воронежской и Ростовской областей — Александр Богомаз, Александр Гусев и Юрий Слюсарь — сообщили, что в результате атак на их регионы никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 24 апреля опубликовал в своем телеграм-канале сводку о последствиях ударов дронов на территории региона. При этом в сообщении не уточняется, когда именно были совершены атаки.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.