Дмитриев напомнил, что Россия всегда была частью G20

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия всегда была частью «двадцатки», прокомментировав возможное приглашение президента Владимира Путина на саммит G20.

Источник: РБК

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия всегда была частью «двадцатки», прокомментировав возможное приглашение президента Владимира Путина на саммит G20. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

«Россия всегда была частью G20», — написал Дмитриев, отвечая на публикацию The Washington Post.

Американское издание со ссылкой на чиновника администрации президента США сообщило, что Вашингтон пригласит Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. При этом, по данным газеты, официальное приглашение еще не было направлено.

«Большая двадцатка» («Группа двадцати») — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Одна из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.

В G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

24 апреля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. «Но мы посмотрим ближе к дате, бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о визите Путина в США на саммит «речи не идет».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше