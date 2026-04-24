Дмитриев напомнил, что Россия всегда была частью G20

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия всегда была частью «двадцатки», прокомментировав возможное приглашение президента Владимира Путина на саммит G20. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
«Россия всегда была частью G20», — написал Дмитриев, отвечая на публикацию The Washington Post.
Американское издание со ссылкой на чиновника администрации президента США сообщило, что Вашингтон пригласит Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. При этом, по данным газеты, официальное приглашение еще не было направлено.
«Большая двадцатка» («Группа двадцати») — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Одна из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.
24 апреля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. «Но мы посмотрим ближе к дате, бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о визите Путина в США на саммит «речи не идет».
