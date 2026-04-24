Туск призвал ЕС стать «настоящим альянсом» для защиты Европы

ЕС должен пересмотреть свой основополагающий договор, определив способы, которыми страны будут поддерживать друг друга в случае нападения, заявил Туск. Сейчас этого в документе не прописано, страны принимают решение самостоятельно.

Источник: РБК

Европейский союз должен стать «настоящим альянсом» в защите континента, поскольку неясно, будут ли этим должным образом заниматься США. Такое мнение высказал польский премьер Дональд Туск в беседе с газетой Financial Times (FT).

ЕС должен укрепить положения п. 7 ст. 42 Договора о Европейском союзе, заявил Туск. Оно касается взаимной обороны или взаимной помощи в случае вооруженного нападения и в сущности служит европейским аналогом ст. 5 устава НАТО.

В статье используется строгая формулировка об обязательном оказании помощи («должны») государств-членов «всеми возможными для них средствами», но она не определяет конкретный вид поддержки (военная, финансовая или гуманитарная). Каждая страна принимает решение по этому поводу самостоятельно. В уставе НАТО использована более мягкая формулировка об обязательствах: страны предпримут действия, которые «сочтут необходимыми».

Туск заявил, что обсуждение изменения п. 7 ст. 42 должно затронуть в том числе определение практических способов, которыми страны будут поддерживать друг друга в случае нападения.

«Что вам нужно, если вы хотите иметь не только на бумаге, но и настоящий альянс, так это реальные инструменты и реальную мощь, когда речь идет об оборонных средствах и мобильности вооруженных сил между странами и так далее», — сказал он FT.

По словам Туска, самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть «настолько лояльными» в вопросах обороны, как это описано уставе НАТО и других договорах союзников.

«Для всего восточного фланга, моих соседей вопрос в том, является ли НАТО по-прежнему организацией, готовой политически и логистически реагировать, например, против России», — добавил польский премьер.

Туск подчеркнул, что его слова не следует рассматривать как «скептицизм» в отношении ст. 5 устава НАТО, независимо от того, действительна ли она де-факто или нет. Речь идет скорее о личных мечтах, что «гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практическое», пояснил политик.

«Для нас действительно важно знать, что все будут относиться к обязательствам [внутри] НАТО так же серьезно, как и Польша», — заключил Туск.

Польша тратит на оборону больше всех остальных государств НАТО в процентном выражении от ВВП, отмечает FT: страна уже выполняет целевой показатель альянса в 5% расходов на нее от общего объема внутреннего валового продукта.

Дискуссии об обеспечении безопасности активизировались как в Европе, так и внутри НАТО в целом на фоне военной операции на Украине. Власти России подчеркивают, что у страны нет агрессивных намерений в отношении государств Европы и она также не угрожает НАТО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше