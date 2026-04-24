Взорвать сотрудников Роскомнадзора собирались после блокировки Telegram

Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратили сотрудники ФСБ. Взорвать автомобиль чиновников планировали молодые люди, попавшие под влияние украинских спецслужб.
Всего задержаны семь человек. На видео, которым поделились в ЦОС ФСБ России, они рассказывают о роли, которая была назначена каждому из них.
По данным ведомства, сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии завербовали через мессенджер Telegram. В ходе обысков у них обнаружены самодельные взрывные устройства, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также два газовых пистолета.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информационного пространства в России. В том числе блокировке мессенджера, который используется для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений, пишет ТАСС.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. На данный момент им инкриминируют незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении молодых людей к уголовной ответственности за приготовление к теракту.
