Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взорвать сотрудников Роскомнадзора собирались после блокировки Telegram

По данным ФСБ, сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии завербовали через мессенджер.

Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратили сотрудники ФСБ. Взорвать автомобиль чиновников планировали молодые люди, попавшие под влияние украинских спецслужб.

Всего задержаны семь человек. На видео, которым поделились в ЦОС ФСБ России, они рассказывают о роли, которая была назначена каждому из них.

По данным ведомства, сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии завербовали через мессенджер Telegram. В ходе обысков у них обнаружены самодельные взрывные устройства, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также два газовых пистолета.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информационного пространства в России. В том числе блокировке мессенджера, который используется для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений, пишет ТАСС.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. На данный момент им инкриминируют незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении молодых людей к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в Крыму по подозрению в госизмене задержан житель Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше