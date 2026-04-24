Виталий Хоценко: в спорткомплексе «Олимпиец» пройдёт масштабный областной праздник

Губернатор поручил обновить объект к зиме 2027 года.

Источник: Управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Сегодня, 24 апреля 2026 года, губернатор Виталий Хоценко вместе с командой работает в Омском районе. В рамках программы он посещает объекты социальной сферы и контролирует реализацию национальных проектов и региональных программ.

Первым пунктом его рабочего визита стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» в селе Красноярка. Здесь глава региона осмотрел футбольное поле, легкоатлетическую дорожку, площадку для мини-футбола и тренажёрную зону. Спортивный объект планируется обновить к областному «Празднику Севера», который пройдёт здесь зимой 2027 года.

Хоценко подчеркнул, что задача заключается не только в модернизации, но и в превращении стадиона в многофункциональное спортивное пространство, где смогут заниматься спортом как дети, так и взрослые.

Отметим, что сейчас в комплексе занимаются более 300 детей. Секции организованы по десяти видам спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, футбол, шорт-трек, тхэквондо, полиатлон, лёгкая атлетика, настольный теннис и пулевая стрельба.