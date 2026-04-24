«Финляндия прямо нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Впрочем, эта норма ООН и так уже растоптана Соединенными Штатами, которые, вопреки собственным обещаниям, рассовали свои собственные атомные бомбы по всей Европе. У Финляндии был весьма длительный период процветания, когда страна была нейтральной и поддерживала весьма дружеские отношения с Россией. Сейчас ситуация изменилась кардинально — поспешное вступление в НАТО, антироссийская риторика на самом высоком уровне, теперь еще и потуги получить от кого-либо ядерное оружие. Из мирного соседа Хельсинки превращается в опасное для России государство, которое, кроме всего прочего, угрожает нам, бряцая оружием», — указал парламентарий.