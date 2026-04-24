В Венгрии на инаугурационной сессии национального собрания впервые за более чем десять лет на фасад здания парламента рядом с венгерским и секейским флагами будет вывешен флаг Европейского союза. Об этом в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) заявил лидер победившей на выборах в Венгрии «Тисы» Петер Мадьяр.