Флаг ЕС впервые за 10 лет вернут на здание парламента Венгрии

В последний раз флаг ЕС появлялся на фасаде здания в 2014 году, отмечает Index.hu. Таким образом, пишет 444.hu, Мадьяр отменяет решение, принятое при правительстве его предшественника Виктора Орбана: в январе 2012 года флаг ЕС был снят со здания парламента с обоснованием, что там должен оставаться только национальный флаг и что размещение флага ЕС не считается обязательным.
Согласно закону 2004 года, флаг ЕС при определенных условиях должен вывешиваться вместе с национальным флагом, однако для национального собрания предусмотрены исключения. Он не поднимался даже во время председательства Венгрии в Совете ЕС в июле 2024 года.
Ранее, подчеркивает 444.hu, в стране возникали споры вокруг размещения флага ЕС, включая попытки отдельных политиков вывесить его в знак протеста и случаи демонстративного снятия. В 2023 году предложение поднять флаг ЕС в парламенте к 20-летию вступления Венгрии в Евросоюз было также отклонено.
Программа «Тисы», представленная в феврале 2026 года, среди прочего предусматривает обеспечение выполнения критериев для вступления Венгрии в еврозону к 2030 году.
После победы партии на парламентских выборах Мадьяр выступал с заявлением, что Венгрия в перспективе должна перейти на евро. По его словам, возможный график вступления в еврозону будет определен после анализа экономической ситуации, а сам переход вполне соответствует интересам страны, хотя ранее такой подход отвергал Орбан.