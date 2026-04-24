Флаг ЕС впервые за 10 лет вернут на здание парламента Венгрии

В Венгрии на инаугурационной сессии национального собрания впервые за более чем десять лет на фасад здания парламента рядом с венгерским и секейским флагами будет вывешен флаг Европейского союза. Об этом в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) заявил лидер победившей на выборах в Венгрии «Тисы» Петер Мадьяр.

Источник: Héctor Martínez/CC0

В последний раз флаг ЕС появлялся на фасаде здания в 2014 году, отмечает Index.hu. Таким образом, пишет 444.hu, Мадьяр отменяет решение, принятое при правительстве его предшественника Виктора Орбана: в январе 2012 года флаг ЕС был снят со здания парламента с обоснованием, что там должен оставаться только национальный флаг и что размещение флага ЕС не считается обязательным.

Согласно закону 2004 года, флаг ЕС при определенных условиях должен вывешиваться вместе с национальным флагом, однако для национального собрания предусмотрены исключения. Он не поднимался даже во время председательства Венгрии в Совете ЕС в июле 2024 года.

Ранее, подчеркивает 444.hu, в стране возникали споры вокруг размещения флага ЕС, включая попытки отдельных политиков вывесить его в знак протеста и случаи демонстративного снятия. В 2023 году предложение поднять флаг ЕС в парламенте к 20-летию вступления Венгрии в Евросоюз было также отклонено.

Программа «Тисы», представленная в феврале 2026 года, среди прочего предусматривает обеспечение выполнения критериев для вступления Венгрии в еврозону к 2030 году.

После победы партии на парламентских выборах Мадьяр выступал с заявлением, что Венгрия в перспективе должна перейти на евро. По его словам, возможный график вступления в еврозону будет определен после анализа экономической ситуации, а сам переход вполне соответствует интересам страны, хотя ранее такой подход отвергал Орбан.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше