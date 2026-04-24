В Госдуме анонсировали новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина проведут новый раунд обмена военнопленными в пятницу, 24 апреля, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Сколько человек обменяют стороны, он не уточнил.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175» состоялся 11 апреля. Посредничество в нем оказали ОАЭ. Стороны обменяли военнослужащих, в Россию также вернулись последние остававшиеся на украинской территории жители Курской области.
Жители Курской области оказались на территории Украины в результате вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. Гражданские лица были перемещены украинскими военными, часть людей долгое время находились в пунктах временного размещения или в украинских домах.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец позднее сообщил о переговорах с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой в день обмена пленными. По его словам, они касались следующего:
верификации и возвращения военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;
передачи писем военнопленных их семьям;
дальнейших шагов по воссоединению семей;
договоренности продолжить работу по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.