Швыдкой назвал решение ЕК по Венецианской биеннале политическим давлением

Решение Еврокомиссии лишить Венецианское биеннале субсидий в €2 млн из-за участия российских деятелей культуры является демонстративным инструментом политического давления на власти Италии и руководство международной художественной выставки, заявил РБК спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Недостойный шаг Брюсселя, свидетельствующий о том, что все разговоры европейского политического истеблишмента о готовности к диалогу с Россией — лишь пустое сотрясение воздуха. И очевидное вмешательство во внутренние дела Италии, так как вопросы культурной политики при создании Европейского союза оставались в национальной компетенции», — сказал Швыдкой.
Венецианская биеннале — международная художественная выставка, проходящая раз в два года с участием жюри из разных стран. Она охватывает искусство, архитектуру, кино, музыку, танец и театр. Последний раз Россия участвовала в выставке в 2022 году.
Швыдкой назвал €2 млн «немалой суммой», которая тем не менее вряд ли способна разрушить финансовую устойчивость «одной из крупнейших мировых художественных институций».
Спецпредставитель президента также выразил сожаления, что решение было принято на фоне обострившихся отношений между Россией и Италией, «произошедших по вине тележурналиста, который не выражает мнения ни официальной Москвы, ни большинства российских граждан». Швыдкой подчеркнул, что в России не принято оскорблять глав государств, даже «недружественных», особенно женщин.
Ранее агентство ANSA сообщило, что телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» использовал в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбительные выражения на русском и итальянском языках. После этого МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова.
«Как бы ни разворачивались дальнейшие события, могу лишь выразить слова благодарности тем итальянским политикам и общественным деятелям, которые понимают, что российскую культуру нельзя “отменить”, — заключил Швыдкой.
Накануне Еврокомиссия отменила финансирование Венецианской биеннале на €2 млн из-за допуска России к участию в выставке современного искусства. О планах участия России в выставке стало известно в начале марта, в программе будут задействованы российские музыканты, поэты и философы. Российский павильон получил название «Дерево укоренено в небе».
В ЕК заявили, что институты и организации ЕС должны соблюдать санкции и не предоставлять площадки лицам, поддерживавшим или оправдывавшим военную операцию России на Украине.
Москва осуждает дискриминационные попытки отмены культуры.
