Необходимо пересмотреть подход к «красным линиям», которые ранее использовались ЕС для блокировки отдельных санкционных решений по России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
«Нам также стоит вернуться к прежним “красным линиям”, которые были там, например, для блокировки некоторых санкций», — сказала она.
По словам Каллас, в ходе согласования кредита Украине на €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций против России премьер-министры стран ЕС также настаивали на продолжении работы над следующим, 21-м пакетом ограничительных мер.
В среду, 22 апреля, ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России.
Отдельный блок касается теневого флота России по версии Брюсселя. В санкционный список добавили 46 судов, запретив их заход в порты ЕС и обслуживание; таким образом, общее число подсанкционных судов выросло до 632. Введены проверки при продаже танкеров, ограничения на сервис для российских танкеров и СПГ-ледоколов, а с января 2027 года — запрет на обслуживание СПГ-терминалов для российских организаций. Кроме того, ограничены операции с портами Мурманска и Туапсе и с терминалом в индонезийском Каримуне.
В финансовой части ЕС добавил в список еще 20 российских банков, ввел меры против четырех организаций в третьих странах и страховой компании «Согласие», а также ограничения для российских криптопровайдеров, запрет операций с RUBx и поддержку проектов цифрового рубля. Помимо этого ЕС запретил доступ к «зеркалам» ранее заблокированных российских СМИ, включая RT и Sputnik.
Несколькими днями ранее глава евродипломатии рассказала, что министры стран ЕС представили новые предложения для 21-го пакета санкций. Они призвали вернуться к ранее заблокированным инициативам, включая открытие переговорных кластеров с Украиной и использование Европейского фонда мира для поставок вооружений.
Каллас отметила, что ЕС намерен пересмотреть не согласованные ранее санкционные меры и продвигаться с новым пакетом.
Кремль заявлял, что Россия «не первый месяц и не первый год» живет под «грузом санкций», которые считает незаконными, и научилась уже минимизировать для своих интересов их последствия. Российская сторона считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.
