Каллас призвала вернуться к «красным линиям» по санкциям ЕС против России

Отдельный блок касается теневого флота России по версии Брюсселя. В санкционный список добавили 46 судов, запретив их заход в порты ЕС и обслуживание; таким образом, общее число подсанкционных судов выросло до 632. Введены проверки при продаже танкеров, ограничения на сервис для российских танкеров и СПГ-ледоколов, а с января 2027 года — запрет на обслуживание СПГ-терминалов для российских организаций. Кроме того, ограничены операции с портами Мурманска и Туапсе и с терминалом в индонезийском Каримуне.