Радий Хабиров обратился к молодым управленцам Башкирии

В рамках события, объединившего более 300 участников, состоятся лекции, мастер-классы и дискуссии с экспертами. Они расскажут, как усовершенствовать аналитические навыки, и посвятят в методы профессиональной оценки общественно-политических процессов.
Отдельное внимание будет уделено вопросам формирования кадрового резерва и выстраивания горизонтальных связей между будущими управленцами и политологами.
«БАГСУ многие годы выступает нашим стратегическим партнером в деле подготовки управленческих кадров. Выпускники Академии успешно трудятся в разных отраслях экономики и социальной сферы, органах власти и местного самоуправления, достигают больших высот в научно-образовательной и общественной деятельности. Они достойно проявляют себя на самых важных участках — реализации нацпроектов и госпрограмм, решении задач специальной военной операции, воспитании будущих защитников Отечества, укреплении межнационального и межконфессионального согласия. Мы рады, что форум собрал инициативных, ответственных и неравнодушных молодых людей, готовых активно проявить сильные гражданские качества, свой лидерский и творческий потенциал, профессиональные компетенции, стать наставниками для студенческой молодежи», — обратился к делегатам и гостям мероприятия Глава Башкирии Радий Хабиров в приветственном письме.
Напомним, на форуме также пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, где политологи и управленцы смогут защитить свои инициативы, направленные на развитие республики, и получить на эти цели до 600 тысяч рублей. Общая сумма выделяемых грантов Росмолодежи составляет 4 миллиона руб.