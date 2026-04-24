Эксперт раскрыл, к чему приведут ядерные учения Франции и Польши

Совместные военные учения Франции и Польши, во время которых будет отрабатываться нанесение ударов по России, могут привести к эскалации ситуации в Балтийском регионе. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил капитан 1‑го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, тематикой военных маневров станет «взятие» Калининграда.

«Легенда учений будет такая: провокация, Россия якобы “нападает”, они отбивают атаку и переходят в наступление. Появление в этом регионе французских самолетов как носителей ядерных бомб — это, безусловно, обострение ситуации на Балтике», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что Европа планирует сделать Балтийское море исключительно «натовским». Он допустил, что к военным тренировкам могут присоединиться Германия и Швеция, которая владеет мощным военным флотом.

Ранее учения Польши и Франции рядом с российской границей прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что учения станут очередной разделительной линией в Европе, добавив, что европейские страны вновь объявили Россию своим противником.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше