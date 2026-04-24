Эксперт раскрыл, к чему приведут ядерные учения Франции и Польши

По мнению эксперта, тематикой военных маневров станет «взятие» Калининграда.
«Легенда учений будет такая: провокация, Россия якобы “нападает”, они отбивают атаку и переходят в наступление. Появление в этом регионе французских самолетов как носителей ядерных бомб — это, безусловно, обострение ситуации на Балтике», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт напомнил, что Европа планирует сделать Балтийское море исключительно «натовским». Он допустил, что к военным тренировкам могут присоединиться Германия и Швеция, которая владеет мощным военным флотом.
Ранее учения Польши и Франции рядом с российской границей прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что учения станут очередной разделительной линией в Европе, добавив, что европейские страны вновь объявили Россию своим противником.