Индия ответила Трампу на слова об «адской дыре»

Индия раскритиковала статью, ссылку на которую опубликовал президент США Дональд Трамп в соцсетях, в материале страну назвали «адской дырой», что обострило отношения между странами, пишет Bloomberg.
Трамп разместил ссылку в аккаунте в соцсети Truth Social. В статье была представлена расшифровка ток-шоу, в котором высказывались возражения против предоставления гражданства США по праву рождения и обвиняли иммигрантов из таких стран, как Индия и Китай, в том, что они пользуются этим правом. В нем также утверждалось, что индийцы, работающие в американских технологических компаниях, не нанимают белых американцев.
«Эти высказывания явно необъективны, неуместны и бестактны. Они, безусловно, не отражают реального положения дел в отношениях между Индией и США, которые уже давно строятся на взаимном уважении и общих интересах», — заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Bloomberg отмечает, что данные заявления прозвучали в тот момент, когда страны пытались наладить напряженные отношения, ведя переговоры о заключении торгового соглашения и перед визитом в Индию госсекретаря США Марко Рубио.
В прошлом году отношения между США и Индией оставались нестабильными, сначала из-за наложенных пошлин, а затем из-за связи Трампа с Пакистаном. Президент США утверждал, что он выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном во время четырехдневного вооруженного конфликта в прошлом году. Как пишет Bloomberg, Нью-Дели отрицает утверждения о каком-либо посредничестве третьей стороны.
Помимо этого Трамп назвал иммиграцию одной из главных проблем США и в сентябре издал указ, ужесточающий правила, в том числе вводящий пошлину в размере $100 тыс. за выдачу новых виз H-1B. Данная категория виз широко используется компаниями, работающими в США, для найма разработчиков из Индии.
В октябре прошлого года министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что Индия не заключит торговое соглашение с США под внешним давлением.
«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — говорил Гоял.
