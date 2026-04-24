Лукашенко сказал, что надо «кровь из носа» восстановить в Беларуси

Лукашенко назвал, что необходимо восстановить в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мозырский район Гомельской области сказал, что надо «кровь из носа» восстановить в Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Нам кровь из носа надо восстановить сельхозтехники. Работать, работать и восстановить в каждом районе, — заявил глава республики.

По словам Александра Лукашенко, раньше в каждом колхозе, что ни рабочий — или ученый, или профессор. Глава государства обращает внимание на помощь, которая сегодня нужна половине колхозов и совхозов страны не только по ремонту и восстановлению техники.

— Потому что уже нет тех людей седовласых, которые могут прийти и подсказать, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который испепеляет БПЛА.

Тем временем Лукашенко потребовал ужесточить подготовку водителей в Беларуси.

Также глава государства инспектировал с воздуха ситуацию в Минской области.

